В Чечне двух женщин задержали за колдовство

Видео: ЧГТРК "Грозный" / YouTube

В Шелковском районе Чечни задержали двух женщин за занятие колдовством, они признали, что совершили «большой грех». Об этом стало известно из сюжета ЧГТРК «Грозный», опубликованном на YouTube.

По данным телеканала, Таус Шапианова вместе со своим мужем с помощью амулетов делала приворот, предсказывала будущее и привлекала удачу. Ее сообщница, Зулай Абубакарова, находила клиентов и получала процент от вырученных денег.

Главный врач центра исламской медицины Адам Эльжуркаев разъяснил, что своим занятием женщины «губят не только себя, но и тех, кто обращается к ним». Он также призвал сыновей двух женщин «тщательнее следить за тем, что происходит в их семьях». Женщины сознались, что вводили людей в заблуждение, совершая «большой грех».

«В любой трудной ситуации всякий верующий должен понимать, что обращение ко всяким знахарям или магам лишь усугубит их положение, а облегчение мусульманин может получить только от всевышнего и лишь с его дозволения, поэтому единственный вывод в такой ситуации — просить Аллаха о милости и прощении», — сообщает телеканал.

В сентябре прошлого года в Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве. Сюжет о том, как с колдунами борются в Урус-Мартановском районе республики, был показан в выпуске новостей ЧГТРК «Грозный». Корреспондентка канала рассказывает о «тете Зине», которую местные считали колдуньей и ходили к ней, чтобы решить проблемы, «навести порчу на недоброжелателей» и «помочь карьере». На кадрах видно, что пожилая женщина находится в полицейском участке, где ее отчитывает имам Адам Эльжуркаев — он кричит на нее на чеченском языке и в гневе стучит об пол палкой, на которую опирается как на трость. Затем «колдунью» начинает ругать другой мужчина, у которого в руке почти такая же палка.

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