Кадыров записал мотивационный ролик в спортзале и посвятил его судьбе

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал мотивационный ролик, на котором он занимается на тренажерах в спортзале. Лидер республики опубликовал видео на своей странице во «ВКонтакте» и сопроводил его рассуждением об управлении судьбой.
На опубликованных кадрах Кадыров в компании своих соратников подтягивается и выполняет упражнения под национальную музыку Кавказа. «Попытайтесь понять, способны ли вы управлять собой, своим телом, своими желаниями и страстями. Чем искренней вы будете по отношению к себе, тем вернее будет ваш "судьбоносный" ответ. Если получите ответ "да", немедленно берите в руки пульт с названием "сила воли" и наслаждайтесь тем, как она легко управляема... Ваша судьба», — написал Кадыров.
Ранее глава Чечни подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым. Так он прокомментировал в ходе заседания правительства назначения своих племянников Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева министром спорта и руководителем администрации главы Чечни соответственно. Он отметил, что у него сотни родных по мужской линии, но из них 97 процентов — рядовые сотрудники «с оружием в руках».