Кадыров отреагировал на слова Путина о замене слов «папа» и «мама»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на отказ президента Владимира Путина ввести в России понятия «родитель номер один» и «родитель номер два» вместо «мама» и «папа».

Лидер Чечни подчеркнул, что семья — это фундамент государства и «не может быть и речи о духовности, величии страны и народа», если будут растоптаны семейные ценности. Кадыров также согласился с заявлением Путина, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

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Во время заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которая прошла ранее в четверг, российский лидер высказался о введении терминов «родитель номер один» и «родитель номер два». Это не первый раз, когда Путин поднимает эту тему. В ноябре прошлого года во время рабочего визита в Нальчик он подчеркнул, что слово «мама» невозможно заменить. Он также выразил надежду, что в России никогда не будет произведена замена слов «мама» и «папа», как это было сделано в западный государствах.

В ряде западных странах существует практика употребления в официальных анкетах графы «родитель» вместо «мать» и «отец». В США, например, такие формулировки начали использовать с 2011 года. Необходимость в изменениях возникла в связи с растущим числом однополых семей.