Президент оценил идею закрепить в Конституции ответственное отношение к животным

Президент Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 февраля.

Путин отметил, что идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире.

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С инициативой дополнить основной закон страны пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным выступил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

В декабре 2018 года в России был принят закон об ответственном обращении с животными. Он, в частности, запрещает убийство животных (домашних и диких, живущих под присмотром человека) и пропаганду насилия над ними. В документе также прописаны правила содержания питомцев, к примеру, необходимость убирать за ними во время прогулок. Законом также запрещается умерщвлять животных, исключения возможны в случае серьезных недугов, причиняющих животному физические страдания. Проект закона был внесен на рассмотрение парламентариев в 2010 году.

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