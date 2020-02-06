Россиянин украл чужую собаку из ветклиники и съел

Житель города Пласт Челябинской области подозревается в краже и убийстве собаки, которую он потом съел. Об этом Znak.com сообщил зампрокурора города Алексей Земсков.

По предварительным данным, 6 декабря горожанин передал на лечение в ветеринарный приют свою овчарку, которую сбила машина. В ветклинике специалисты ухаживали за ней и занимались восстановлением. Животное было там в течение двух месяцев, и скоро хозяин собирался забрать его.

Однако 21 января на территории приюта появился 59-летний местный житель, который вел «асоциальный образ жизни». Он подманил к себе гулявшего во дворе пса, привязал к ошейнику веревку и вывел зверя. Придя к своему частному дому, мужчина задушил собаку веревкой, разделал тушу и съел мясо.

Возбуждены два уголовных дела — о краже животного (часть 1 статьи 158 УК) и жестоком обращении с животным с применением садистских методов, повлекшем его гибель (часть 2 статьи 245 УК).

Ранее двое жителей Сахалина взяли собаку из приюта, убили и съели ее мясо. Пара сказала, что им нужна крупная молодая собака для охраны дома дедушки. Они выбрали животное, забрали его и перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что из питомца они сделали суп и жаркое.

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