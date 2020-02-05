Российский депутат предложил продавать бездомных собак в Китай и Корею

Депутат Саратовской областной думы Владимир Есипов предложил решить проблему бродячих собак в городах, продав их «в добрые руки» в Китай и Корею. В разговоре с «Говорит Москва» он уточнил, что это дешевле, чем содержать их в приютах.

По его словам, в Саратове и Балакове развелось очень много уличных животных, которые «доставляют большие неприятности жителям, нападают на людей, пугают детей». При этом этом лишних денег на создание условий для собак в региональном бюджете нет.

Есипов отметил, что у него самого есть собака, и некоторые просто неправильно его поняли, подумав, что он предлагает пустить зверей на мясо. «Просто уничтожать их ни в коем случае я, например, не советую. Речь не идет о том, чтобы приготавливать их в пищу», — уточнил он.

Парламентарий пояснил, что имел в виду опыт европейских стран, например, Германии и Голландии, где приюты сами покупают животных. А Китай и Корею он назвал, потому что они территориально ближе.

В Северной Корее и некоторых регионах Китая до сих пор существует традиция употребления собачьего мяса в пищу. Часть населения Южной Кореи отказалась от этой практики, другая считает собачатину национальным деликатесом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!