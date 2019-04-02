Подмосковных корейцев заподозрили в краже и продаже собак в рестораны

Жители подмосковного Ступина поймали группу выходцев из Северной Кореи, которые, предположительно, похищали породистых собак и продавали их на мясо в столичные корейские рестораны, сообщает «Подмосковье сегодня».

Питомцы начали пропадать у горожан в конце марта. Тогда же появился слух, что в Ступине орудует банда похитителей домашних животных на черной «Волге». Местный житель Сергей Лежнев рассказал изданию, что русская гончая его брата была украдена 25 марта возле автосервиса. На месте, где собака должна была ждать своих хозяев, остались следы крови. Охранник сказал владельцу животного, что мужчина и женщина азиатской внешности затащили питомца в ту самую черную «Волгу» и уехали. Лежнев разместил объявление о пропаже гончей в интернете и в ответ получил десяток сообщений от людей, чьи собаки так же недавно исчезли.

Днем 1 апреля черную «Волгу» заметили на окраине села Семеновское в 35 километрах от Ступина. Лежнев с братом поехали туда и устроили погоню за машиной. В итоге у нее спустило колесо, и водитель «Волги» был вынужден остановиться. «Мы бросились к ней. В машине находились мужчина и женщина, похожие по описаниям на похитителей, и еще один человек. В салоне сидела незнакомая собака. Мы тут же вызвали полицию», — сказал собеседник издания.

В Telegram-канале НТВ отмечается, что речь идет о семье из трех человек — отец, мать и сын, — которая приехала из КНДР. В их машине полицейские обнаружили около десятка ошейников. По предварительным данным, задержанные продавали животных в московские рестораны северокорейской кухни. Полиция проводит проверку.

Традиция есть собачатину существовала в Корее давно. Считалось, что мясо собаки обладает лечебными свойствами. После разделения страны на два государства в Южной Корее стали уходить от этого, в то время как отрезанные от внешнего мира граждане КНДР до сих пор продолжают считать употребление собачатины нормой.

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