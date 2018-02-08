Власти Приморья опровергли слухи о принудительной высылке граждан Северной Кореи

Рабочие из Северной Кореи, находящиеся в Приморье на законных основаниях, не высылаются в КНДР. Об это агентству ТАСС заявили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края.

Материалы по теме Сверху постучали Ким Чен Ын лично управляет рыбами, корейцами и жидким мылом

При этом в ведомстве пояснили, что въезд трудовых мигрантов из КНДР запрещен согласно соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

«Они вправе находиться на территории Российской Федерации до истечения срока разрешения на право пребывания в нашей стране», — пояснили в ведомстве, уточнив, что запрещен въезд трудовых мигрантов из КНДР.

Ранее Минтруд полностью отклонил квоту Приморья на привлечение в 2018 году 9 тысяч 264 северокорейских работников, задействованных, в основном в строительной отрасли.

7 февраля посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что некоторые российские регионы начали процесс высылки в КНДР рабочих в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!