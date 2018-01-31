Россию принудили выслать всех северокорейских рабочих

Россия отправит всех северокорейских рабочих на родину в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН, сообщил «Интерфаксу» посол России в КНДР Александр Мацегора.

Дипломат отметил, что сейчас в России работают десятки тысяч северокорейцев. Они зарабатывают не столько для своего государства, сколько для своих семей: в среднем каждый рабочий содержит свыше 10 родственников. Их возвращение на родину приведет к проблемам с занятостью, отметил Мацегора.

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«Но деваться некуда. Раз решение принято, мы его обязательно выполним. Это очень серьезный удар по семьям, и, честно говоря, если у инициаторов этой идеи была задача создать проблемы для простых людей в КНДР, то их можно поздравить, они эти проблемы создали», — сказал посол.

Дипломат добавил, что России пришлось поддержать это решение как постоянному члену ООН: принятая в конце 2017 года резолюция Совбеза предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года.

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