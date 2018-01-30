Северная Корея нашла нарушения прав человека в США

Северная Корея считает США главным нарушителем прав человека по итогам 2017 года. Вашингтон постоянно «выдает себя за защитника демократии и прав людей», но на самом деле «не может скрыть свою отвратительную сущность», говорится в докладе Института по изучению международных вопросов КНДР. Об этом сообщает информагентство ЦТАК во вторник, 30 января.

В Пхеньяне указали, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента, в США активно осуществлялась «антинародная политика только для богатых». В частности, он назначал миллиардеров, поддерживавших его кампанию, на важные госпосты. В КНДР подсчитали, что общая сумма капиталов чиновников выше уровня замминистра в администрации составляет 14 миллиардов долларов.

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Как говорится в докладе, подлинной свободы слова на американской территории просто не существует, а давление на СМИ усилилось. «Расовая дискриминация и человеконенавистничество — это серьезная проблема социального строя США, и она ухудшилась после прихода Трампа к власти», — считают северокорейцы. Апогеем расистской политики называются беспорядки националистов в Шарлотсвилле в августе 2017-го.

Помимо этого, в Пхеньяне рассказали об увеличении числа потребителей марихуаны, количества преступлений и заключенных. Также эксперты написали о том, что сексуальному притеснению в США подвергается одна женщина каждые 89 секунд.

Какие именно данные использовались для составления доклада, не сообщается.

Ранее США неоднократно обвиняли Северную Корею в систематическом нарушении прав человека. В январе 2017-го Вашингтон расширил санкционный список в отношении КНДР из-за злоупотреблений в этой области и действия цензуры. Трамп же заявлял, что северокорейский «режим не уважает власть права и простое человеческое достоинство», а также называл лидера КНДР Ким Чен Ына «коротышкой с ракетой».

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