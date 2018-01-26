СМИ обвинили Россию в поставках угля из Северной Кореи в Южную

Северная Корея поставляла уголь в Японию и Южную Корею через Россию. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на источники в разведках западноевропейских стран.

По утверждению собеседников агентства, Пхеньян с августа 2017 года якобы трижды поставлял уголь в российские порты Находка и Холмск, где груз переносился на другие суда, которые и доставляли его в конечные пункты.

Источник в американских силовых структурах, в свою очередь, заявил, что данная схема продолжает работать.

Агентство уточняет, что не знает, был ли доставленный конечным адресатам уголь именно из КНДР, а также о том, знали ли владельцы судов о происхождении груза. Помимо этого, добавляет Reuters, неизвестно, какие компании были вовлечены в данные поставки.

МИД России не ответил на запрос агентства.

30 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею. При этом один из собеседников агентства подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к данным поставкам нет. На Смоленской площади ответили, что Россия полностью соблюдает санкционный режим, и напомнили о существующих разрешительных квотах на поставки топлива в КНДР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!