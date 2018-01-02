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Трамп разглядел успех санкций против Северной Кореи

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Санкции в отношении КНДР возымели действие, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Санкции и другое давление начали оказывать большое влияние, — сказал Трамп. — Человек-ракета (лидер КНДР Ким Чен Ын — прим. «Ленты.ру») впервые хочет поговорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, возможно, нет — увидим!»

Сеул 2 января предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне. В том числе об Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Предложение прозвучало после новогодней речи Ким Чен Ына, где северокорейский лидер допустил, что страна отправит на Игры своих спортсменов.

В конце декабря США в очередной раз расширили санкции в отношении КНДР, ранее аналогичный шаг предприняли в Совете Безопасности ООН.

Это стало ответом на новые испытания северокорейских баллистических ракет: КНДР провела пуски в ноябре и сентябре.

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Предыстория: Южная Корея захотела поговорить с Северной из-за Олимпиады
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