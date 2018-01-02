Южная Корея захотела поговорить с Северной из-за Олимпиады

Сеул предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе. Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн, сообщает во вторник, 2 января, Ёнхап.

По информации агентства, в случае согласия Пхеньяна встреча может пройти 9 января в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между странами. На переговорах планируется затронуть в том числе тему Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Как отмечается, ранее в своей речи по случаю Нового года лидер КНДР Ким Чем Ын заявил, что Пхеньян открыт для диалога с Сеулом, и отметил готовность северокорейских спортсменов принять участие в Играх. В ответ южнокорейские власти выразили согласие провести встречу «в любое время, в любом месте и формате».

В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын также сообщил, что Северная Корея в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — заявил он, добавив, что, необходимо снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!