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Россия решила выступить посредником между США и Северной Кореей

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Россия готова выступить посредником между властями Северной Кореи и США, однако для этого необходимо их согласие. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости

«Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон. Стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно, для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы открыть путь для деэскалации напряженности», — пояснил Песков.

Ранее 26 декабря японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа Пекин пообещал делиться с коллегами из Вашингтона информацией о торговле, таможенных процедурах и финансах каждый месяц, по мере применения санкций в отношении КНДР. Позже китайский таблоид The Global Times со ссылкой на свои источники эту информацию опроверг.

22 декабря Совет Безопасности всемирной организации ввел новые ограничительные меры против КНДР. Среди прочего, странам-членам ООН запретили ввозить из КНДР продовольствие, станки и электрооборудование, транспортные суда и некоторые виды сырья, включая магнезит и дерево. Также резолюция предписывает в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

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