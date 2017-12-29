Отстраненная от Олимпиад россиянка предложила отменить Игры-2018

Российская скелетонистка Ольга Потылицына, отстраненная от Олимпиад решением Международного олимпийского комитета (МОК), посчитала, что следует отменить Игры 2018 года в Пхенчане. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает «Чемпионат.com».

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«Если научились вскрывать баночки без царапин, почему кого-то другого не могут обвинить в этом? Сейчас — мы, завтра — другие. На мой взгляд, надо отменить или перенести эти Олимпийские игры в Корее», — заявила спортсменка.

Скелетонистка отметила, что системе допингового контроля необходимы реформы, чтобы «все урегулировать, сделать честно». «Такую систему придумать, чтобы все были убеждены, что обмана быть не может. Надо разработать другую допинговую систему и обезопасить всех спортсменов. Ни один спортсмен не защищен на данный момент», — добавила Потылицына.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года. Кроме того, в общей сложности отечественная команда потеряла 12 медалей домашней Олимпиады-2014 и первое место в общекомандном зачете.

В ноябре МОК аннулировал результаты с Игр-2014 скелетонисток Потылицыной и Марии Орловой. На турнире спортсменки заняли пятое и шестое места.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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