Россия объяснила поставки нефти в Северную Корею

Россия полностью соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МИД России, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о российских танкерах, поставляющих в КНДР нефть.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в субботу, 30 декабря, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею в обход санкций ООН. По данным агентства, за октябрь и ноябрь были произведены как минимум три подобные поставки. Один из собеседников Reuters подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к данным поставкам нет.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, приняв подготовленную США резолюцию. Документ получил номер 2397. Он, в частности, вводит дополнительные ограничения на поставки Северной Корее сырой нефти и продуктов переработки, а также требует ото всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов и расширяет торговое эмбарго.

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