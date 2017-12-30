Российские танкеры поймали на поставках нефти Северной Корее

Российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею в обход санкций ООН. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, за октябрь и ноябрь были произведены как минимум три подобные поставки. Этот факт, по словам источников, подтверждают данные морской разведки и спутниковые снимки российских кораблей в Тихом океане.

В частности, один из собеседников агентства указал, что 15 октября из порта Славянка вышел танкер «Витязь» с 1,6 тысячи тонн нефти. Согласно документам, судно направлялось к рыболовному флоту в Японском море. Однако на протяжении нескольких дней плавания на танкере был отключен транспондер, позволяющий отслеживать его перемещение. В это время, по утверждению источника Reuters, «Витязь» перекачал топливо на северокорейский танкер «Сам Ма 2». При этом замдиректора компании «Алиса», которой принадлежит судно, Ярослав Гук опроверг информацию о каких-либо контактах с северокорейскими судами.

Как отметил один из собеседников агентства, никаких доказательств того, что к поставкам причастны российские власти, нет. «Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — подчеркнул он.

Ранее в декабре президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в нарушении режима международных санкций, введенных против Северной Кореи. Подобную реакцию американского лидера вызвала публикация в южнокорейской газете Chosun Ilbo о том, что китайские танкеры тайно перекачивали нефть на северокорейские суда в открытом море. Утверждалось, что с начала октября около 30 подобных операций были зафиксированы американскими спутниками-шпионами.

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