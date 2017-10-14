Северная Корея пообещала уничтожить всех врагов на своем пути

Северная Корея готова уничтожить всех врагов, которые встанут на пути государства к мирной жизни. Об этом журналистам заявил глава делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун, передает РИА Новости.

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«Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему», — ответил Ан Дон Чхун на вопрос, готова ли Северная Корея к прямым переговорам с США.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.