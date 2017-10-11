Северная Корея пообещала США «огненный град»

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в интервью ТАСС заявил, что народ Северной Кореи требует «расплатиться с США огненным градом»

Он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

«Пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами», — подчеркнул Ли Ён Хо.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.