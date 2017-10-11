Депутат Госдумы поведал о решимости Ким Чен Ына укротить США огнем

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что будет «укрощать огнем США», сообщил на заседании фракции ЛДПР в Госдуме депутат Антон Морозов по итогам его поездки в Пхеньян вместе с двумя коллегами по фракции. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Морозова, Ким Чен Ын готов на самые жесткие действия, поэтому Пхеньян работает над созданием способной донести заряд до западного побережья США межконтинентальной баллистической ракеты и намерен ее испытать.

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Морозов обратил внимание на то, что северные корейцы «очень сильно расстроены недавним заявлением с трибуны Генассамблеи ООН президента США, и многие считают это объявлением войны против КНДР — поэтому и готовят свой ответ».

Депутатская делегация, по словам Морозова, четко обозначила свою позицию — о неподдержке взаимного агрессивного настроя между США и КНДР и необходимости создания условий для мирного урегулирования ситуации.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций Совбеза ООН.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа «собачьим лаем», лидер КНДР Ким Чен Ын счел речь Трампа объявлением войны Пхеньяну.