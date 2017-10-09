Вдоль межкорейской границы совершил очередной полет разведчик США

Американский самолет-разведчик совершил очередной полет вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Самолет армии США DHC-7 с бортовым номером N158CL, предназначенный для проведения маловысотной многофункциональной разведки, осуществлял многочасовой полет на расстоянии приблизительно от 20 до 30 километров от демаркационной линии.

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При этом самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи на высоте 4,8 тысячи метров.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

В частности, 19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

22 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын счел речь Трампа объявлением войны Пхеньяну. За день до этого министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа «собачьим лаем».