Несущие службу близ КНДР моряки США назвали свое судно плавучей тюрьмой

Моряки, которые проходят службу на крейсере «Шайло», базирующемся в Японии, назвали свое судно «плавучей тюрьмой», в ходе анонимного опроса перечислив факторы, резко снижающие мотивацию к выполнению боевых задач. Об этом сообщает издание Navy Times.

В частности, моряки жаловались на проблемы с начальством, мысли о самоубийстве, изнеможение и отчаяние. Также их беспокоит живучесть корабля в случае столкновения.

Издание приводит данные исследования, в котором командование вынуждено признать, что моряки перегружены работой и часто недостаточно подготовлены из-за лихорадочного темпа. «Это похоже на гонку, в которой выяснится, что сломается первым — корабль или команда», — написал один из военнослужащих.

«Я просто молюсь, чтобы нам никогда не приходилось сбивать ракету, выпущенную из Северной Кореи, — заявил один из матросов, — потому что тогда наша неэффективность станет действительно очевидной».

«Это всего лишь вопрос времени, прежде чем произойдет что-то ужасное», — предупредил другой член команды.

На проблемы в американских ВМС обратили особое внимание после того как летом этого года в море произошли два столкновения с участием эсминцев «Фицджеральд» и «Джон Маккейн». В результате погибли 17 моряков. «Шайло» принадлежит к тому же звену командования, что и эти два корабля. В соответствующем подразделении недавно были уволены несколько адмиралов.