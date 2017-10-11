Мир
 

Несущие службу близ КНДР моряки США назвали свое судно плавучей тюрьмой

Перейти в «Мою Ленту»

Моряки, которые проходят службу на крейсере «Шайло», базирующемся в Японии, назвали свое судно «плавучей тюрьмой», в ходе анонимного опроса перечислив факторы, резко снижающие мотивацию к выполнению боевых задач. Об этом сообщает издание Navy Times.

В частности, моряки жаловались на проблемы с начальством, мысли о самоубийстве, изнеможение и отчаяние. Также их беспокоит живучесть корабля в случае столкновения.

Издание приводит данные исследования, в котором командование вынуждено признать, что моряки перегружены работой и часто недостаточно подготовлены из-за лихорадочного темпа. «Это похоже на гонку, в которой выяснится, что сломается первым — корабль или команда», — написал один из военнослужащих.

«Я просто молюсь, чтобы нам никогда не приходилось сбивать ракету, выпущенную из Северной Кореи, — заявил один из матросов, — потому что тогда наша неэффективность станет действительно очевидной».

«Это всего лишь вопрос времени, прежде чем произойдет что-то ужасное», — предупредил другой член команды.

На проблемы в американских ВМС обратили особое внимание после того как летом этого года в море произошли два столкновения с участием эсминцев «Фицджеральд» и «Джон Маккейн». В результате погибли 17 моряков. «Шайло» принадлежит к тому же звену командования, что и эти два корабля. В соответствующем подразделении недавно были уволены несколько адмиралов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘I now hate my ship’: Surveys reveal disastrous morale on cruiser Shiloh
Обнаружены тела всех погибших на «Маккейне»
Флот США приостановит все операции из-за инцидента с «Джоном Маккейном»
«Джон Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером неподалеку от Сингапура
Последние новости
СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США
Несущие службу близ КНДР моряки США назвали свое судно плавучей тюрьмой
Савченко рассказала о неготовности Европы признать Россию «агрессором»
Австралийские полицейские три месяца притворялись педофилами
Рестлер сломал ребра после прыжка на соперника с 12-метровой высоты
В Киеве объяснили появление украинского военного на границе с Россией
Глава Приморского океанариума ушел в отставку после смерти очередного дельфина
Другие материалы рубрики
Мир00:0410 октября

Смерть в песках

Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
04:07Сегодня

Пожары в Калифорнии подступили к первому в истории урожаю легальной марихуаны

16:3210 октября

300 индийских школьников отравились газом

00:17Сегодня

Мадрид прокомментировал заявление каталонского лидера

Мир05:05 2 октября

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь
02:36Сегодня

Трамп обсудил с военными варианты силовых действий против Северной Кореи

21:3410 октября

Трамп прокомментировал слова сенатора о возможном начале третьей мировой войны

14:4210 октября

Американец 19 лет удерживал падчерицу в сексуальном рабстве

Мир00:02 6 октября

Мне — гарем, вам — Коран

Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
01:13Сегодня

Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии

20:5410 октября

Глава Каталонии отказался от немедленного объявления независимости

23:3910 октября

Чешский премьер открестился от слов Земана о Крыме

Россия
Аллан ЧумакЧумак на оба наши дома
Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
Горбачев отказался уезжать на Запад и решил остаться в России
Онега вас не слышит
Эту девочку можно спасти, но ей нужна наша помощь
Тамбовские рабочие провалились под землю
В Госдуме рассказали о приезде нового спикера парламента Сирии в Санкт-Петербург
Все материалы
Мир
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Пожары в Калифорнии подступили к первому в истории урожаю легальной марихуаны
Несущие службу близ КНДР моряки США назвали свое судно плавучей тюрьмой
Мадрид прокомментировал заявление каталонского лидера
Трамп обсудил с военными варианты силовых действий против Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Названы версии следствия по делу об убийстве Вороненкова
Додон пообещал Путину не подписывать ни один антироссийский закон
МИД Украины возмутился предложением президента Чехии по Крыму
Телефонные террористы атаковали Киев
Турчинов объявил ездящих в Россию украинцев шпионами
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
Путин увидел в биткоинах потенциальную угрозу
Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году
Россия резко нарастила экспорт нефти
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Глава совета директоров «Трансойла» вошел в состав комиссии РСПП
Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении
«Роснефть» поучаствует в освоении крупнейшего в мире месторождения газа
«Роснефть» начала воспитательную работу над «Коммерсантом»
ЦБ попытался оправдать действия Сбербанка в сделке с «Транснефтью»
Россия добилась отмены ареста имущества по искам ЮКОСа
Все материалы
Силовые структуры
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Мария Максакова и Владимир ТюринНе по масти дама
В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
В Туле в ответ на шалость подростка пожилой охотник открыл стрельбу в воздух
Жесть как она есть
В День России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
Шакро Молодой опроверг обвинения в зале суда
Осужденным за убийство Немцова смягчили приговор
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Объяснена способность доживать до старости
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Тамагочи перевыпустят в США
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
Все материалы
Спорт
«Мы встречали калмыков, которые выступали против негров»
Российские фанаты создали свой особый нацизм
Фуркад рассказал об усталости от Губерниева
Рестлер сломал ребра после прыжка на соперника с 12-метровой высоты
Порошенко прокомментировал невыход Украины на чемпионат мира в России
Тренер Емельяненко обвинил Тактарова в наглой лжи
Тактаров раскритиковал человеческие качества Емельяненко
Футбольные сборные России и Ирана сыграли вничью
Все материалы
Культура
Спасти кинцо
У тупых русских комедий и блокбастеров нашлись достойные соперники
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
Харви ВайнштейнТочно продюсер
Самый колоритный делец Голливуда погорел на просьбах потереть ему спинку
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Конец большого турне
Умер Жан Рошфор — актер фильмов о высоком блондине и великолепной Анжелике
Хворостовский решил отметить юбилей вместе с родителями в Лондоне
Анджелина Джоли рассказала о сексуальных домогательствах продюсера Вайнштейна
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Австралийские полицейские три месяца притворялись педофилами
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Снятое пилотом «обычное» приземление самолета разубедило пассажиров летать
СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США
Миллионы пользователей Pornhub подверглись атаке
Telegram научился показывать местоположение и заговорил по-русски
Все материалы
Ценности
«У меня были и менты, и ФСБ»
Татуировщик Негур знает, что у силовиков под мундирами
Фанатам Аль Пачино предложат лампу с голыми женщинами
Кто любит покрепче
Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
Moleskine выпустил блокнот с языком Мика Джаггера
Гибридный внедорожник отправили соревноваться с пловцами
Россиянкам предложили полностью облачиться в леопардовое
Cartier показал колье с 90-каратным рубеллитом
Все материалы
Путешествия
Купе для белого господина
Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде
Минтранс определил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах
Пассажиры «Аэрофлота» связали дебошира и передали его ФБР
Дубай сократит процедуру паспортного контроля до 15 секунд
В Кении открыли пятизвездочное «гнездо»
Туроператоры предрекли подорожание путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»
Новый российский бюджетный перевозчик откроет рейсы в Европу
Все материалы
Из жизни
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде
Охота на вампиров привела к эвакуации сотрудников ООН из Малави
Любительницы пластической хирургии застряли в аэропорту из-за неузнаваемых лиц
Акула бросилась на снимающего ее водолаза
Все материалы
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Тест: угадай «китайца» по эмблеме
Непроходимый тест на знание логотипов китайских автобрендов
Кто и зачем скупает легендарные автобренды
Aleko, Hummer и еще 14 марок, в возрождение которых мы верим
Искра пропала
Как Гран-при Японии прикончил текущий сезон «Формулы-1»
Появилось первое официальное изображение нового седана VW Polo
Немцы построили внедорожник со 100-летней гарантией
Представлен внедорожный Kia Rio для России
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы