Флот США приостановит все операции из-за инцидента с «Джоном Маккейном»

Американский флот временно приостановит все операции из-за инцидента с эсминцем «Джон Маккейн», который в районе Малаккского пролива столкнулся с нефтяным танкером, шедшим под либерийским флагом. Об этом в понедельник, 21 августа, CNN сообщил источник в оборонной отрасли.

Соответствующее распоряжение отдал глава морских операций Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон. По словам собеседника телеканала, оно рассчитано на несколько недель и зависит от отдельных приказов.

Инцидент с «Джоном Маккейном» произошел в воскресенье, 20 августа. В результате столкновения пять моряков пострадали, еще 10 числятся пропавшими. Сейчас эсминец собственным ходом движется в порт Сингапура. По имеющейся информации, у корабля повреждена кормовая часть.

«Джон Маккейн» — эсминец типа «Арли Берк». Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999-м. Судно названо в честь Джона С. Маккейна-младшего и Джона С. Маккейна-старшего, адмиралов флота США.