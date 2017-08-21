Джон Маккейн прокомментировал инцидент с «Джоном Маккейном»

Американский сенатор Джон Маккейн в своем аккаунте в Twitter прокомментировал инцидент с ракетным эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», который в районе Малаккского пролива столкнулся с танкером.

«Синди (супруга Маккейна ― прим. «Ленты.ру») и я молимся за американских моряков на борту корабля "Джон Маккейн" и признательны поисково-спасательным экипажам за их работу», — написал он.

Ранее стало известно, что эсминец «Джон Маккейн» в районе Малаккского пролива столкнулся с танкером, шедшим под либерийским флагом. В результате столкновения пять моряков пострадали, еще 10 числятся пропавшими. По имеющейся информации, у корабля повреждена кормовая часть.

«Джон Маккейн» — эсминец типа Арли Берк. Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999 году. Судно названо в честь Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего, адмиралов флота США.