Японская береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США

В результате столкновения американского эсминца с торговым судном, следовавшим под флагом Филиппин, по предварительным данным, пропали без вести семь военных моряков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану.

Принято решение об эвакуации одного из раненых матросов на борту японского вертолета.

По уточненным данным, корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией.

В настоящее время судно своим ходом следует в Йокосуку. Ему на помощь направлены корабль USS Dewey и два буксира ВМС.

Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки. Сообщалось о значительном количестве пострадавших моряков.