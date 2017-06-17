Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии

Видео: NHK / Sarah_Lia / YouTube

Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии, передает Reuters со ссылкой на сообщение флота.

По данным военных, USS Fitzgerald столкнулось с торговым судном в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки.

Устанавливается количество пострадавших, по предварительным данным, их «значительное количество». Судно, как уточняет ВМС, оказалось «подтоплено» и потеряло ход.

Военно-морской флот обратился за помощью к береговой охране Японии.

Уточняется, что судно, с которым столкнулся эсминец, является контейнеровозом ACX Crystal, следовавшим под флагом Филиппин.

На кадрах, которые транслирует телеканал NHK, видно, что смяты конструкции на палубе, по правой стороне судна.