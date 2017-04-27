Вертолет ВМС США упал в воду у острова Гуам

Вблизи острова Гуам в Тихом океане упал в воду вертолет ВМС США, передает Associated Press.

Авария произошла в четверг, 27 апреля, во время выполнения обычного полета. Два пилота и член экипажа были спасены.

Вертолет MH-6R Seahawk принадлежал к вертолетной эскадрилье морской эскадры 78 и базировался на борту корабля Dewey. Вместе с эсминцем Sterett они были развернуты в составе группы Surface Action Sterett-Dewey, которая вышла из Сан-Диего в западную часть Тихого океана 31 марта.

В связи с инцидентом начато расследование.