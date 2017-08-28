Обнаружены тела всех погибших на «Маккейне»

Водолазы ВМС и Корпуса морской пехоты США обнаружили останки всех моряков, пропавших без вести при столкновении эсминца «Джон Маккейн» (USS John S. McCain) с нефтяным танкером в Малаккском проливе. Об этом сообщает Reuters.

«Расследование инцидента продолжается, — говорится в официальном заявлении ВМС, — необходимо выяснить все обстоятельства и причины происшествия».

Поиски начались 20 августа и продолжались больше недели. В них участвовали самолеты и корабли Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и США. Им предстояло обследовать район общей площадью 5,5 тысячи квадратных километров. Операция была прекращена после того, как тела погибших были обнаружены в затопленных отсеках в районе происшествия.

Столкновение «Джона Маккейна» в районе Малаккского пролива с нефтяным танкером, шедшим под либерийским флагом, произошло в воскресенье, 20 августа. В результате пострадали пять военных моряков, еще 10 погибли. По приказу главы морских операций Военно-морских сил США адмирала Джона Ричардсона американский флот приостановил из-за этого инцидента все операции.

«Джон Маккейн» — эсминец типа «Арли Берк». Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999-м. Он назван в честь Джона С. Маккейна-младшего и Джона С. Маккейна-старшего, адмиралов флота США.