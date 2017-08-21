Появилось видео повреждений эсминца «Джон Маккейн»

В сети появилась видеозапись повреждений ракетного эсминца ВМС США «Джон Маккейн», который в районе Малаккского пролива столкнулся с нефтяным танкером, шедшим под либерийским флагом. Соответствующие кадры опубликовало сингапурское издание Straits Times на своей странице на YouTube.

На борту корабля заметна большая вмятина от столкновения с танкером.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 августа. В результате столкновения пять моряков пострадали, еще 10 числятся пропавшими. Сейчас эсминец собственным ходом движется в порт Сингапура.