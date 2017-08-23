СМИ узнали о грядущем увольнении командующего Седьмым флотом США

ВМС США намерены освободить от должности командующего Седьмым флотом вице-адмирала Джозефа Окоина (Joseph Aucoin). Об этом сообщила газета the Wall Street Journal.

Журналисты выяснили, что решение об увольнении трехзвездного адмирала связано с рядом инцидентов на кораблях вверенного ему флота. Последним стало столкновение ракетного эсминца «Джон Маккейн» (USS John S. McCain) с нефтяным танкером в Малаккском проливе.

Информацию о будущей отставке Окоина также подтвердил агентству Reuters осведомленный источник. Он пояснил, что сложилась ситуация, при которой «необходима ускоренная смена руководства».

Столкновение «Джона Маккейна» в районе Малаккского пролива с нефтяным танкером, шедшим под либерийским флагом, произошло в воскресенье, 20 августа. В результате пострадали пять военных моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. По приказу главы морских операций Военно-морских сил США адмирала Джона Ричардсона американский флот приостановит из-за этого инцидента все операции.

«Джон Маккейн» — эсминец типа «Арли Берк». Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999-м. Он назван в честь Джона С. Маккейна-младшего и Джона С. Маккейна-старшего, адмиралов флота США.