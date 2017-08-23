Силовые структуры
 

СМИ узнали о грядущем увольнении командующего Седьмым флотом США

Перейти в «Мою Ленту»
Джозеф Окоин
Джозеф Окоин

ВМС США намерены освободить от должности командующего Седьмым флотом вице-адмирала Джозефа Окоина (Joseph Aucoin). Об этом сообщила газета the Wall Street Journal.

Журналисты выяснили, что решение об увольнении трехзвездного адмирала связано с рядом инцидентов на кораблях вверенного ему флота. Последним стало столкновение ракетного эсминца «Джон Маккейн» (USS John S. McCain) с нефтяным танкером в Малаккском проливе.

Информацию о будущей отставке Окоина также подтвердил агентству Reuters осведомленный источник. Он пояснил, что сложилась ситуация, при которой «необходима ускоренная смена руководства».

Столкновение «Джона Маккейна» в районе Малаккского пролива с нефтяным танкером, шедшим под либерийским флагом, произошло в воскресенье, 20 августа. В результате пострадали пять военных моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. По приказу главы морских операций Военно-морских сил США адмирала Джона Ричардсона американский флот приостановит из-за этого инцидента все операции.

«Джон Маккейн» — эсминец типа «Арли Берк». Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999-м. Он назван в честь Джона С. Маккейна-младшего и Джона С. Маккейна-старшего, адмиралов флота США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
U.S. Navy to Relieve Admiral of Command After Collisions
ВМС США изучит версию о кибервмешательстве при столкновении эсминца
Джон Маккейн прокомментировал инцидент с «Джоном Маккейном»
Появилось видео повреждений эсминца «Джон Маккейн»
Флот США приостановит все операции из-за инцидента с «Джоном Маккейном»
Последние новости
Виктору Буту к 25 годам тюрьмы добавили 15 дней за телефонный разговор
СМИ узнали о грядущем увольнении командующего Седьмым флотом США
На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек
Кремль подтвердил телефонный разговор лидеров «нормандской четверки»
Суд предъявил обвинения двум подозреваемым в причастности к терактам в Каталонии
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0422 августа

С чем идут на дело в Америке

Рейтинг самых криминальных стволов США
19:2422 августа

Пнувший полицейского мужчина получил 3,5 года колонии

20:2222 августа

«Калашников» представил новый боевой модуль с искусственным интеллектом

14:2922 августа

Суд закрыл дело против убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи

Силовые структуры00:0422 августа
Арам Петросян

Картонный террор

Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
20:3622 августа

Появилась новая фигурантка в деле Серебренникова

17:5122 августа

Выживший после перестрелки член «банды GTA» пройдет психиатрическую экспертизу

11:4122 августа

Вора в законе Шакро Молодого оставили под стражей

Силовые структуры14:3919 августа
Место происшествия

Резня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих

Пострадали семь человек, нападавший убит
18:0622 августа

Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52

16:5622 августа

«Рособоронэкспорт» объявил о подписании контракта на поставку С-400 в Турцию

03:4621 августа

СК опроверг информацию о задержании возможного убийцы пауэрлифтера Драчева

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Медсестра пермской больницы обязала пациенток ухаживать за чужими детьми
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Пьяный мужчина угнал Lincoln в Зеленограде и врезался в другую машину
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Ребенка босиком выставили из детского сада в Екатеринбурге
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз
В Ракке погибли 78 мирных жителей при ударах американской коалиции
В Германии перехвачена партия трампообразных таблеток экстази
Северная Корея смоделировала ракетный удар по США
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Лукашенко посоветовал министрам с семьями переехать в однокомнатные квартиры
Киев обеспокоился падением грузооборота в порту Мариуполя из-за Крымского моста
В ЛНР рассказали о раздавившей спящих украинских силовиков БМП
На Украине завели новое дело в отношении Поклонской
Кравчук назвал причину конфликта Украины и России
Украинский чиновник назвал дату начала расшатывания ситуации в Киеве
Все материалы
Финансы
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
Временная администрация «Югры» уволит почти всех сотрудников банка
Нефтяной фонд Норвегии заработал для пенсионеров 63 миллиарда долларов
Первая партия американского угля отправлена на Украину
Россияне стали реже ходить в бани и театры
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»
Создан первый белорусский электромобиль
Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу
Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
«Калашников» представил новый боевой модуль с искусственным интеллектом
Появилась новая фигурантка в деле Серебренникова
Выживший после перестрелки член «банды GTA» пройдет психиатрическую экспертизу
Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, заключая пакт с Гитлером
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
Получен сигнал от облака космического спирта
Определена эффективная при сахарном диабете диета
В кишечнике человека нашли средство от старости
Все материалы
Спорт
«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»
Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
ФИФА осудила хакеров за публикацию личных и медицинских данных футболистов
«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Мамиашвили прокомментировал выступление оставшихся без золота ЧМ борцов
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Орнитолог вступился за обвиненных в порче крыши «Крестовского» бакланов
«Барселона» подала на Неймара в суд
Все материалы
Культура
Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников
Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Моррисси записал новый альбом
Серебренников проведет ночь в СИЗО
Опубликована заставка новой «Американской истории ужасов»
Серебренникову предъявили обвинение
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Пользователям сети предложили выбрать имя для белого детеныша коалы
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
Японский кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы
Обнаружен способ отследить анонимных отправителей биткоинов
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Американцы коронуют любителей музыки
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен
Cartier вырастил кактусы в центре Москвы
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Converse спрятал философские послания в кедах
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Московский турист умер на Эльбрусе
Российские туристы отказались отдыхать без интернета и алкоголя
Парапланерист врезался в корову при попытке взлета
Пассажиру British Airways 11 часов пришлось просидеть на залитом мочой кресле
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар без документов
Грабитель в Нью-Мексико напал на футболистов и был избит
Новорожденную американку назвали в честь солнечного затмения
В американском зоопарке поселился слепой морской лев
Все материалы
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Детские игрушки по цене особняка
Безумно дорогие масштабные модели автомобилей
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Самые дорогие машины прошедших выходных
Какие автомобили продали на аукционах в Монтерее в минувший уикенд
За Lamborghini без крыши и лобового стекла заплатили 1,3 миллиона долларов
Бронированный Renault Duster разработали для российской армиии
«ГАЗ» построил пикап с 32-сантиметровым клиренсом для экстремального бездорожья
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы