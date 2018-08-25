Рыбаки из Северной Кореи потерялись в Японском море

Спасатели МЧС России нашли обломки потерпевшего бедствие северокорейского рыболовного судна в Японском море. Об этом сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Для поисковых работ привлекли спасательный вертолет Ми-8 и два спасательных судна. Зону происшествия осмотрели с воздуха, однако поиски экипажа результатов не дали. Четверо мужчин пропали без вести.

Операция по спасению рыбаков из КНДР началась 25 августа. Всего на борту судна находилось шесть человек. Поиски осложняет переменчивая погода из-за действия тайфунов. В районе поисков у побережья Приморского края местами сильные дожди, ураганный ветер и волны до шести метров.

26 августа будет принято решение о продолжении поисковых работ и необходимости привлечения дополнительных сил.

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