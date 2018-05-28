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Россияне день путешествовали на матрасе по Черному морю

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Двое жителей Краснодарского края в одних плавках почти сутки дрейфовали по Черному морю на надувном матрасе, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС России в понедельник, 28 мая.

«Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, подул сильный ветер. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас», — цитируют в ведомстве рассказ кубанцев.

Спасатели получили информацию об уплывших в море в районе села Архипо-Осиповка купальщиках вечером в субботу, 26 мая. Утром к поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту.

«Около 15:00 спасатели авиационной группы сообщили на базу, что пропавшие обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки», — отмечается в сообщении.

Медик осмотрел мужчин, которые провели в море не менее 18 часов, еще на борту вертолета. Оба молодых человека 1991 и 1993 годов рождения получили солнечные ожоги.

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