Уснувший турист из Хакасии уплыл на матрасе в Красноярское море

Туриста, уснувшего на надувном матрасе, унесло в Красноярское водохранилище, которое также называют морем. Об этом сообщил директор местной организации «Спасатель» Александр Кобец, передает в понедельник, 24 июля, РИА Новости.

«На выходных туриста со стороны Хакасии вынесло в Красноярское море. Он уснул и не заметил, как отдалился от берега», — рассказал Кобец.

По его словам, специалисты спасательного отряда обнаружили мужчину уже через полчаса после поступившего сигнала, после чего доставили его на катере на берег. Сколько времени турист провел в плавании, не сообщается. Как отмечается, в этот день на водохранилище были ветер и волны.

Как сообщал «Блокнот Красноярск», в июне 2015 года две девушки на надувном матрасе не заметили, как их унесло ветром далеко от берега Красноярского водохранилища. Спасателям ближе к вечеру позвонил их спутник, отдыхающих искали до четырех утра. Их обнаружили в заливе на границе Республики Хакасия и Красноярского края.

Красноярское водохранилище — одно из крупнейших в мире и России по объему искусственных водоемов. Его общая длина составляет 388 километров, ширина в некоторых частях достигает 15 километров.