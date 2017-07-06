Полицейские прокатились на водной горке вместе с нарушителями

Полицейские Джо Джонс (Joe Jones) и Кэрри Ли (Carrie Lee) из Эшвила (штат Северная Каролина, США) прокатились на уличной водной горке вместе с нарушителями общественного порядка. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте Chuckie Velvet.

На видео, которое за несколько дней набрало более 430 тысяч просмотров, приехавшие на место после жалобы на шум стражи закона вместе с детьми катаются на самодельной горке верхом на надувном матрасе. «Я намочил себе задницу», — похвастался Джонс перед зеваками.

«Они пожелали хорошего дня, пофотографировались с нами и поблагодарили за веселье», — отметил один из очевидцев, передает ABC News.