Полицейский затроллил хакера во время «взлома» по телефону

Сотрудник полиции Новой Зеландии опубликовал в Facebook аудиозапись разговора со злоумышленником, который пытался получить доступ к компьютеру по телефону и не понимал, что звонит в правоохранительные органы.

Неизвестный представился работником «технической поддержки Windows» и заверил полицейского, что пытается «решить проблемы с компьютером». Он по буквам продиктовал адрес сайта сервиса TeamViewer, который служит для настройки удаленного доступа к устройствам.

Страж порядка терпеливо выслушал попытки хакера выудить личные данные и поинтересовался, не хочет ли собеседник взломать его.

На это неизвестный несколько раз сказал о том, что занимается техподдержкой, но как только узнал, что звонит в полицию, выругался и бросил трубку.

По данным BBC News, в июне 2016 года неизвестные взломали «огромное количество аккаунтов» в TeamViewer. Хакеры смогли завладеть не только личной информацией пользователей, но и получили удаленный доступ к их компьютерам.