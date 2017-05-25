Хакеры научились взламывать компьютеры через видеоролики

Эксперты компании Check Point обнаружили уязвимость в популярных видеоплеерах, которая позволяет удаленно взломать компьютер. Об этом сообщается на сайте IT-компании.

Хакеры могут воспользоваться методикой загрузки и обработки файлов с субтитрами для фильмов и получить контроль над атакуемой системой. Для этого нужно заставить жертву открыть в плеере файл с особой конфигурацией.

Механизм атаки IT-специалисты продемонстрировали на YouTube на примере фильма «Сноуден». Они показали, как хакеры могут воспользоваться процессом загрузки картины.

Уязвимости подвержены стриминговые платформы VLC, Kodi, PopcornTime и Stremio. По оценке Check Point, в настоящее время уязвимость содержится в около 200 миллионах видеоплееров и стримеров. В VLC и PopcornTime проблема уже устранена, а в Kodi и Stremio работают в этом направлении.

Эксперты отмечают, что, вероятно, уязвимость может затрагивать и другие видеоплееры, однако сотрудники Check Point проверяли только самые популярные.