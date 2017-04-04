Пользователей сети атаковали вирусы из 90-х

Популярность среди хакеров вновь обретают написанные в 1990-х годах три макровируса для Microsoft Office и червь SQL Slammer. Об этом со ссылкой на совместное исследование компаний WatchGuard и Fortinet сообщает Silicon UK.

По словам технического директора WatchGuard Кори Нахрайнера (Corey Nachreiner), для организации атак на пользователей сети создатели зловредного программного обеспечения все чаще модернизируют старые программы вместо написания новых и регулярно используют макровирусы.

Представители Fortinet отметили, что засекли неожиданную активизацию червя SQL Slammer в 2003 году, за 10 минут заразившего 75 тысяч компьютеров-хостов и замедлившего общую скорость передачи интернет-трафика. Исследователи утверждают, что нынешние атаки с использованием SQL Slammer в основном исходят из американских университетов, где злоумышленники, скорее всего, ищут старые уязвимые серверы.

Макровирусы и черви получили широкое распространение в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Они использовали многочисленные уязвимости в продуктах Microsoft и вынудили корпорацию активнее искать бреши в безопасности Windows и пакетов Office.