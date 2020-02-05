Россияне взяли собаку из приюта и съели ее

На Сахалине местные жители взяли собаку из приюта, приготовили ее мясо и съели. Об этом сообщила руководительница учреждения Ирина Савицкая, передает РЕН ТВ.

По словам Савицкой, пара сахалинцев приехала в питомник и сообщила, что ищет крупную молодую собаку для охраны дома дедушки. Они выбрали собаку по кличке Ника, которая сама подошла к ним и начала ласкаться.

Новые владельцы должны были тем же вечером прислать фотографии Ники с нового места, но перестали выходить на связь. Тогда волонтеры поехали на поиски по адресу, указанному в договоре, но он оказался ложным. О том, где стоит искать пару, им рассказали соседи.

Оказалось, что злоумышленники сварили суп и пожарили мясо собаки. Сотрудники приюта вызвали полицейских, которые составили протокол. Приют намерен добиваться возбуждения уголовного дела.

В январе в Белгороде в районе поселка Комсомолец зоозащитники нашли в заброшенном коровнике, подобный которому прозвали концлагерем, почти сотню собак, а также трупы животных. Собаки сидели без еды и без воды, они быстро съели три мешка корма. В администрации Белгородского района сообщили, что землю и нежилое здание снимают на условиях субаренды. Там добавили, что после обнаружения останков собак на место выехала оперативно-следственная группа Следственного комитета, а также ветеринарная служба.

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