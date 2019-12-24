Владелец «концлагеря для собак» получил реальный срок

Суд в Амурской области приговорил владельца приюта для собак «Дружок» Вячеслава Золотарева к реальному сроку — трем годам колонии-поселения — за жестокое обращение с животными (часть 2 статьи 245 УК), сообщает «Интерфакс». Его учреждение, где звери содержались в ужасных условиях и погибали, зоозащитники прозвали «концлагерем для собак».

По требованию прокуратуры суд также признал деятельность приюта незаконной и запретил его работу.

Судом установлено, что по вине мужчины погибли 32 пса, которых Золотарев недокармливал и не лечил. Такими методами мужчина сэкономил на животных более 1,6 миллиона рублей, полученных из бюджета.

Полицейские задержали владельца питомника в конце января после того, как активисты обнаружили на территории «Дружка» трупы собак. По данным МВД, от голода там погибло 47 питомцев, остальные были истощены и обезвожены. Зоозащитники сняли видео на месте случившегося, на котором были видны тела зверей, обглоданных голодными сородичами, которые лежат друг на друге в сараях и вольерах. Спасти удалось 21 собаку. Их разобрали горожане и активисты.

Хозяин приюта на тот момент месяц отдыхал в Таиланде, его отправили в изолятор сразу после возвращения.

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