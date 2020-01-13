В России обнаружили еще один «концлагерь для собак»

В Белгороде в районе поселка Комсомолец зоозащитники нашли в заброшенном коровнике, один из подобных которому прозвали концлагерем, почти сотню собак, а также трупы животных. Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты». Некоторых животных удалось раздать, каких-то отдать на передержку.

Как рассказала создательница группы помощи животным Елена Клименко, собаки сидели без еды и воды и громко лаяли, они были истощены. «Три огромных мешка корма улетели в момент. Когда они почуяли воду, то чуть ли не вешались на прутьях, пытаясь дотянуться до ведер, чтобы сделать хоть глоток», — рассказала зоозащитница. По ее словам, волонтеры также нашли тело пса, на котором лежал худой пес, трясущийся от «холода, голода и страха».

Наталья Пчелкина-Борцова, которая выхаживает 19 собак, рассказала, что в Комсомольце осталось около 25 животных. При этом, по ее словам, владелец пускает туда волонтеров, которые кормят собак. Женщина добавила, что многие собаки с бирками, означающими стерилизацию, оказались беременными.

В администрации Белгородского района сообщили, что землю и нежилое здание снимают на условиях субаренды. Там добавили, что после обнаружения останков собак на место выехала оперативно-следственная группа Следственного комитета, а также ветеринарная служба. Тела животных изъяли, их направили на экспертизу. В УМВД по Белгородской области пояснили, что по факту произошедшего ведется проверка.

В декабре сообщалось, что жителя Амурской области приговорили владельца приюта для собак «Дружок» Вячеслава Золотарева к реальному сроку — трем годам колонии-поселения за жестокое обращение с животными. Его учреждение, где звери содержались в ужасных условиях и погибали, зоозащитники прозвали «концлагерем для собак». Судом установлено, что по вине мужчины погибли 32 пса, которых Золотарев недокармливал и не лечил. Такими методами мужчина сэкономил на животных более 1,6 миллиона рублей, полученных из бюджета.

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