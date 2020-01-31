Спасение российского ребенка от стаи бездомных собак попало на видео

ТОЛЬЯТТИ / Вконтакте

В Тольятти во дворе жилого дома стая бездомных собак напала на ребенка, мальчик спасся бегством. Погоня попала на видео, которое опубликовано в одной из городских групп во «ВКонтакте».

По словам российского пользователя, разместившего ролик, инцидент произошел на Гидротехнической улице в районе школы №85. На опубликованных кадрах видно, как стая собак выбежала во двор и стала преследовать гулявшего там ребенка. Мальчик заметил бездомных животных и побежал, но те стали догонять. На видео видно, что собаки несколько раз едва не укусили мальчика за ноги, но тот продолжал бежать. В результате ребенок скрылся за припаркованными во дворе машинами и забежал в подъезд.

«Когда ответственные за общественную безопасность граждан примут меры?» — написал пользователь, опубликовавший видео инцидента. Другие комментаторы, в свою очередь, накинулись на зоозащитников, выступающих против отстрела бездомных животных. Некоторые из них заявили, что такая позиция у людей сохраняется до тех пор, пока их детей не покусает собака на улице.

В сентябре прошлого года в правительстве России утвердили методические указания по обращению с безнадзорными животными, согласно которым их надо отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам и гибели. Теперь бездомных животных, не проявляющих «немотивированную агрессию», предлагается выпускать на волю после стерилизации и лечения.

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