В Москве соберут помощь для бездомных кошек и собак

В Москве пройдет благотворительная акция #Мешокдобра по сбору помощи для бездомных кошек и собак, сообщается на сайте фонда «Подарок судьбы».

15 декабря будут организованы несколько пунктов, куда жители столицы смогут принести корм, теплые вещи, игрушки и медикаменты для питомцев. «В канун новогоднего торжества каждый житель Москвы может стать волшебником и подарить радость приютским животным. Один ошейник или одна банка корма помогут бездомным собакам и кошкам легче пережить наступившую зиму», — говорится в сообщении фонда.

В саду «Эрмитаж» будет оборудован основной пункт сбора помощи. Кроме того, за пределами центра города будут организованы дополнительные точки, адреса которых указаны на сайте «Подарка судьбы».

В фонде отметили, что собранные подарки передадут в московские приюты «Ласковый зверь», «Химки-2», «Восточный», а также подмосковный «Зов предков».

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