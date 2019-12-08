Российский чиновник попытался спасти собаку и оказался в больнице

Глава Бейского района республики Хакасии Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Чиновник ехал по трассе около города Саяногорска и увидел на проезжей части щенка. Он вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги, и оказался под колесами другого автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Материалы по теме «Она лаяла, как сторожевой пес» Генетический эксперимент: как с нуля создать домашнее животное

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря на автодороге Саяногорск-Калы-Бея. Известно, что Стряпков передвигался на личном автомобиле, когда заметил на трассе собаку. Он остановился на обочине и вышел из машины. В этот момент его сбил другой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.

Установлено, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Чиновник госпитализирован в Саяногорскую городскую больницу, у него диагностирована травма головы и сотрясение мозга. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Иннокентий Стряпков официально вступил в должность главы Бейского района в апреле 2019-го. На выборах он набрал более 60 процентов голосов. Согласно информации на личной странице чиновника во «ВКонтакте», ему 33 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!