Обнаружен «щенок-единорог»

В американском штате Миссури волонтеры обнаружили на улице щенка, у которого из головы растет хвост. На необычное животное обратило внимание издание The Mirror.

Сотрудники зоозащитной организации Mac's Mission, специализирующейся на помощи животным с особенностями, рассказали, что щенок-мутант прибился к пожилой собаке, пытаясь спастись от мороза и голода. Волонтеры забрали в приют обоих животных.

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Щенка в шутку окрестили Нарвал, маленький волшебный пушистый единорог, из-за сходства с рогатым морским млекопитающим нарвалом и мифическим созданием. Волонтеры загрузили фотографии с животным на Facebook, и эти снимки набрали тысячи лайков. В комментариях зоозащитники отметили, что Нарвал не может вилять расположенным на голове хвостиком.

Ветеринары осмотрели щенка с аномалией и заключили, что дополнительный хвост не соединен ни с какими жизненно важными органами. «Этот хвост нужен только для того, чтобы превратить Нарвала в самого крутого щенка в мире», — пошутили врачи. Они добавили, что так как хвост никак не мешает щенку, его можно не удалять.

Тем не менее, волонтеры планируют понаблюдать за здоровьем щенка, поэтому решили оставить его в приюте на какое-то время и пока не искать ему хозяев. Несмотря на это, многие комментаторы выразили готовность забрать Нарвала домой, как только появится такая возможность.

Ранее сообщалось о жителе Австралии, который спас с бойни однорогую овцу. Ему так понравилось похожее на единорога животное, что он выкупил его за два ящика пива.

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