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Пятилетняя российская живодерка едва не убила собаку с одобрения родителей

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Джесси
Джесси

В подмосковном городе Павловский Посад волонтеры забрали собаку у местных жителей, издевавшихся над ней. В комментариях к посту, опубликованном в группе «Джек Рассел Терьер» в Facebook, говорится, что избивать животное могла пятилетняя девочка с «молчаливого согласия родителей».

«Девушка, которая забирала Джесси (так зовут пострадавшую собаку — прим. «Ленты.ру»), видела, как этот ребенок котенка о стену швыряет. Запросто может быть ребенок с молчаливого согласия родителей. Животные безобидны, тем более Джесси была щенком, маленьким, ребенку ничего не стоит издеваться над тем, кто слабее», — написал один из комментаторов.

Куратор благотворительного фонда помощи джек расселам Мила Коневцова в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что хозяйка собаки решила отдать питомца, поскольку не было денег на операцию для него. «Договорились о встрече, я пришла домой к ним. Она [собака] там зашаталась. Я говорю: "Ну, слушайте, у собаки, кажется, черепно-мозговая травма". Она говорит: "Нет, она несколько дней назад съела кошачий сухой корм, ей стало плохо"», — рассказала Коневцова.

В ходе обследования выяснилось, что у животного множественные переломы, отеки и гематома, некоторое время собака не могл стоять. Сейчас Джесси находится в клинике, состояние улучшается, но она, по словам волонтера, может остаться инвалидом.

Ранее, в октябре, в Башкирии возбудили уголовное дело после убийства школьниками нескольких щенков. Выяснилось, что пятеро животных, обитавших в подвале постройки, скончались от множественных повреждений, один — от колотых ран, а остальные от голода или переохлаждения.

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