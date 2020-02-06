В приюте для животных рассказали об образе жизни съевших собаку россиян

Жители Сахалина, которые съели собаку из приюта, предположительно, являются наркоманами и не боятся оказаться в тюрьме, заявила владелица приюта для животных Ирина Савицкая. Об их образе жизни она рассказала изданию «Подъем».

«Скорее всего, это наркоманы. Видно, что не алкаши. Ей, наверное, лет 37-38, но она уже успела родить шестерых детей и сдать всех в детский дом», — сообщила зоозащитница, ссылаясь на слова соседей.

По словам Савицкой, в жилище злоумышленников до сих пор не вымыты полы от крови. «Это барак такой неухоженный. Видно, что вынесено и продано все, что можно, за электричество не оплачено», — добавила она.

Владелица питомника отметила, что изначально ничего не заподозрила, потому что женщина заключила договор, представила паспортные данные и пообещала отправлять фотографии нового питомца.

О том, что пара сахалинцев съела собаку по кличке Ника, стало известно накануне.

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