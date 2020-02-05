Пьяный россиянин убил кошку и выкинул из окна на глазах маленького сына

Пьяный житель поселка Гарь-Покровское Одинцовского городского округа убил кошку и выкинул ее из окна второго этажа многоквартирного дома на глазах своего маленького сына. Об этом сообщила начальница пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяна Петрова, передает агентство «Москва».

По словам Петровой, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа кошки. 32-летнего мужчину задержали.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными»). Его отпустили под обязательство о явке.

Ранее в феврале стало известно, что на Сахалине пара местных жителей взяла из приюта собаку, которая сама к ним подошла, после чего убила ее и приготовила еду из ее мяса. Это выяснилось после того, как злоумышленники перестали выходить на связь и не прислали фото собаки из нового дома. В приюте намерены добиваться возбуждения уголовного дела.

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