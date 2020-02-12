Российские школьники использовали мертвую ворону в качестве груши для битья

Подъём / Telegram

В Петрозаводске Республики Карелия местные школьники использовали мертвую ворону в качестве груши для битья. Видео издевательства над птицей опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

На появившихся в сети кадрах один из подростков держит мертвую птицу за крылья, пока другой наносит ей несколько ударов. В результате ворона отлетает в сторону. За кадром слышится смех автора видео.

В региональном управлении МВД заявили изданию, что оснований для возбуждения административного дела нет, поскольку птица на видео уже мертва. С подростками проведут беседу сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, в школах планируется провести мероприятия о неэтичности подобного поведения. «Не важно рыбка это, птица или животное. Правила морали никто не отменял», — отметил собеседник издания.

Ранее заксобрание Санкт-Петербурга предложило привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14, а не с 16 лет. Инициатива о поправках в Уголовный кодекс опубликована в базе законодательной деятельности Госдумы. По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными. Это распространяется в том числе на преступления, совершенные группой лиц в присутствии малолетних, с применением садистских методов или трансляцией в интернете.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru