В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Заксобрание Санкт-Петербурга предложило привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14, а не с 16 лет. Инициатива о поправках в Уголовный кодекс опубликована в базе законодательной деятельности Госдумы.

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными. Это распространяется в том числе на преступления, совершенные группой лиц в присутствии малолетних, с применением садистских методов или трансляцией в интернете.

Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности». Авторы законопроекта считают, что «предотвращению общественно опасных деяний способствует в большей степени неотвратимость, нежели жестокость наказания».

Возраст привлечения к уголовной ответственности в России — 16 лет. Исключение составляют тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, разбой, похищение человека и другие, перечисленные в статье 20 Уголовного кодекса. По ним уголовная ответственность наступает с 14 лет.

В настоящий момент наказание за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» (статья 245 УК РФ), составляет штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Виновного также могут приговорить к обязательным работам на срок до 360 часов или исправительным работам на срок до года, либо к ограничению свободы на срок до года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо к лишению свободы на срок до трех лет. За мучение животных в присутствии детей, группой лиц или за публикацию фотографий и видеозаписей издевательств в интернете предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее правительство России поддержало законопроект о досудебной блокировке размещенного в интернете материала со сценами жестокого обращения с животными. Принятие предлагаемых поправок позволит Роскомнадзору блокировать живодерские публикации так же, как сейчас это делается с экстремистскими.

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