В российском баре нашли кальян с живыми черепахами

Посетители одного из баров в Брянской области нашли в меню кальян с живыми черепахами за восемь тысяч рублей. Видео с экзотической услугой опубликовано в паблике «Видач» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько рептилий плавают в колбе с водой, поверх которой размещена другая колба с жидкостью коричневого цвета, через которую фильтруется дым при курении.

В региональном управлении Роспотребнадзора радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что заведение будет проверено. Глава санитарного надзора службы Татьяна Самойленко назвала происходящее в баре издевательством над животными. «К сожалению, требований к кальянам нет. Это само по себе омерзительно. Здесь надо работать совместно с органами ветеринарного надзора», — добавила она.

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